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أشرف صبحي يقرر تكليف مصطفى مقلد بالإدارة العامة لتسويق البرامج الشبابية والرياضية

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القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قراراً اليوم بندب الدكتور مصطفى مقلد مديراً عاماً الإدارة العامة لتسويق البرامج الشبابية والرياضية بوزارة لمدة عام.

 

وكان مقلد قد انضم للجنة العليا للاستثمار بوزارة الشباب والرياضة التى يرأسها المستشار طارق أبو زيد.

 

يذكر أن مصطفي مقلد شارك نهاية العام الماضي ضمن فريق لدراسة السوق على المستوي الدولي قامت بها إحدى الشركات المتخصصة فى الاستثمار الإلكتروني وخدمات الإنترنت والبرمجيات بدبى واستهدفت الدراسة تحليل الاستثمارات على الإنترنت ومدي نجاحها فى إدارة وتداول الخدمات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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