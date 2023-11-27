شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يقود الجبهة اليمنى للأهلى أمام سموحة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود أكرم توفيق، الظهير الأيمن للنادى الأهلى، للتشكيل الأساسى لفريقه فى مباراة سموحة المقبلة بالدوري، بعد جلوسه على دكة البدلاء فى مباراة ميدياما الغانى بدوري أبطال أفريقيا.

واستقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على وضع محمد هانى الظهير الأيمن على دكة البدلاء ضمن سياسة التدوير التى يتبعها الجهاز الفنى لمواجهة ضغط المباريات.

وينهى فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، الاثنين، استعداداته لمواجهة سموحة فى الدوري، ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير باستاد مختار التتش ثم يعلن كولر قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا الليلة.

ويستعد الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، لمواجهة سموحة بالجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري، والمقرر لها السابعة مساء غد الثلاثاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويغيب محمود كهربا مهاجم الأهلى عن مباراة فريقه المقبلة أمام سموحة بسبب الإيقاف، وغاب محمود كهربا عن المشاركة فى المباريات الخمس للأهلى فى الدوري أمام المصري والإسماعيلي والمقاولون وسيراميكا والجونة، ويتبقى له مباراة واحدة حتى يعود للمشاركة في المباريات بعد انتهاء الإيقاف أمام سموحة.

وقرر اتحاد الكرة تطبيق عقوبة لجنة الانضباط على محمود كهربا لاعب الأهلى، بعد تخفيفها لإيقافه 6 مباريات بدلاً من 12 مباراة، في مسابقة الدوري العام الجديد 2023 _ 2024 فقط.

ويتربع الأهلى على صدارة أندية الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب المارد الأحمر 5 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4.