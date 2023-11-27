شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 27 نوفمبر 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، الزمالك ينجح فى رفع الحجز من قبل هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، اتحاد الكرة يرفض تعديل موعد نهائي الكأس بين الأهلى والزمالك .

اتحاد الكرة يرفض تعديل موعد نهائي الكأس بين الأهلى والزمالك

رفض اتحاد الكرة ما يتردد حول إمكانية تعديل موعد نهائي كأس مصر للموسم 2022 – 2023 والذى يجمع بين الأهلى والزمالك.

الزمالك ينجح فى رفع الحجز من قبل هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في رفع الحجز الذي كان موجود على نادي الزمالك من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بسبب المديونات القديمة. اشترط مجلس إدارة النادي المصري ألا يقل عرض بيع مروان حمدي مهاجم الفريق فى يناير المقبل عن 23 مليون جنيه، خاصة أن اللاعب انضم إلى المصري الموسم الماضي بنفس القيمة المادية قادماً من الزمالك. المصرى يحدد 23 مليون جنيه لبيع مروان حمدى فى الشتاء

الزمالك يكشف حقيقة رفض سبورتنج لشبونة تقسيط غرامة شيكابالا

كشف مسئولو نادى الزمالك حقيقة رفض نادى سبورتنج لشبونة تقسيط غرامة محمود عبد الرازق شيكابالا، والتى تبلغ مليونا ونصف المليون دولار.

شاهندة المغربي تقود طاقم تحكيم مصري لمباراة كينيا وبوتسوانا بتصفيات أفريقيا للسيدات

استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على تعيين طاقم تحكيم مصري نسائي لإدارة مباراة منتخبي كينيا ضد بوتسوانا، في إياب تصفيات أمم إفريقيا 2024 والمقرر لها يوم 29 نوفمبر.

65 فرداً لكل نادٍ فى قمة محترفى اليد بين الأهلي والزمالك غداً

أسفر الاجتماع الأمنى لمباراة قمة دورى محترفى اليد بين الأهلى والزمالك، المحدد لها السادسة مساء غدٍ الثلاثاء على الصالة الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة فى قمة الجولة الـ 15 بختام الدورالأول للموسم المحلى 2023 / 2024، عن السماح بحضور 65 فرداً من كل نادٍ بالقطبين.

الزمالك يجهز عرضاً بـ9 ملايين جنيه لتجديد عقد محمد عواد.. واللاعب يرحب