شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: لا توجد بصمة لـ معتمد جمال مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق السيد، نجم نادي الزمالك السابق، أن فوز الفارس الأبيض أمام أبو سليم الليبي أمس ضمن مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، كان مهماً للغاية فى بداية المشوار بالبطولة الأفريقية.

وقال طارق السيد، فى تصريحات إذاعية، "لا توجد بصمة فنية داخل الملعب حتى الآن لـ معتمد جمال مع نادي الزمالك، وليس هجوم عليه أنا أحب ومقتنع للغاية بـ معتمد جمال، ولكن كنت أتمني لعب الزمالك يكون بأسلوب مختلف".

وأضاف، "كان على معتمد جمال تغيير طريقة اللعب واللعب بطريقته هو وليس الطريقة الماضية التى كان عليها الزمالك مع أوسوريو، لذلك لا يوجد اختلاف الآن عن الماضي، أطالب معتمد جمال باللعب بطريقته الفنية من أجل تطوير أداء اللاعبين".

وتابع، "فوز الزمالك أمس كان مهماًَ للغاية لأنه فى بداية المشوار ببطولة كأس الكونفدرالية ومن المهم الفوز بجميع المباريات التي تلعب على أرضك.

وتغلب فريق الزمالك على نظيره أبو سليم الليبى، أمس الأحد، فى الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، فى المباراة التي جمعت الفريقين ببرج العرب بالإسكندرية.