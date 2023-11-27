الامارات | "تحدي الحبتور" لتنس السيدات 3 ديسمبر المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دبي - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة "تحدي الحبتور" الدولية للتنس، عن انطلاق النسخة الـ 26، في الثالث من ديسمبر المقبل، بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني الـ 52 للدولة، وتستمر حتى العاشرة من الشهر ذاته بإجمالي جوائز تبلغ 100 ألف دولار.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان: "حدد يوم الثالث من ديسمبر موعداً لانعقاد المؤتمر الصحافي الموسع، للكشف عن تفاصيل البطولة، ومراسم القرعة، بجانب القاء الضوء على (تحدي الحبتور) البطولة التي تمثل جسر للاعبات الصاعدات للوصول إلى العالمية".

وأضاف البيان: "تتأهل ثمانية لاعبات من مرحلة التصفيات الأولية، للانضمام إلى المرشحات الـ 20 وفق التصنيفات على سلم الترتيب الدولي، بالإضافة إلى أربعة بطاقات دعوة استثنائية ممنوحة من اللجنة المنظمة للدخول مباشرة في قائمة الدور الرئيس للبطولة المكون من 32 لاعبة".

وأوضح: "شملت بطاقات الدعوة كل من الألمانية سابين ليزكي، والروسية فيرا زنوفيرنا والفرنسية كريستينا ميلادينوفيك ولاعبة لاتفيا انستاسيا".

وأشار البيان إلى منح خمس لاعبات بطاقة المشاركة الاستثنائية في مرحلة التصفيات الأولية المؤهلة للدور الرئيس للبطولة، وقال: "شملت بطاقات الدعوة لمرحلة التصفيات الأولية، كل من المصرية ياسمين عزت والروسيتان ايف جاركوشا وزميلتها الفتينا ابراجيموفا والرومانيتان بوجيكا ستوفينا وزميلتها لونا زافانورا ".

وقالت مدير البطولة نورة بدوي: "الاتحاد الدولي للتنس، رشح الألمانية شابينا حكماً عاماً للبطولة، بالإضافة لتواجد خمس حكام (كرسي) دوليين، مكون من رامي عبد الحليم، والإيطالية فيدريكا ومواطنتها عديلة سليمان، والكرواتية انتونيا واللبنانية جوي خليل".