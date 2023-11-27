ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام بورتو

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث برشلونة عن تحقيق الفوز على نظيره بورتو البرتغالي، في المباراة التي تُقام على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، معقل البارسا بإسبانيا، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

ويرغب برشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز، المدير الفني، عن الانتصار لتصدر المسابقة ومن ثم الصعود لدور الستة عشر من دور أبطال أوروبا.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام بورتو

حارس المرمى: إيناكي بينيا.

الدفاع: بالدي، إينيغو مارتينيز، كوندي، كانسيلو.

الوسط:بيدري، دي يونج، غاندوغان.

الهجوم: فيليكس، ليفاندوفسكي، رافينها.

برشلونة وبورتو بدوري الأبطال.. الموعد والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة وبورتو في تمام العاشرة من مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

بينما ستُذاع المواجهة المرتقبة عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة منذ عدة أعوام ماضية.

الجدير بالذكر أن برشلونة يحتل صدارة ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط، بينما يأتي بورتو في الوصافة بنفس رصيد الفريق الإسباني، وشاختار دونيتسك الأوكراني ثالث الترتيب بـ 6 نقاط، أنتويرب في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.