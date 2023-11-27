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كانسيلو: لامين يامال لديه موهبة مميزة

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد جواو كانسيلو، لاعب الإسباني الحالي ومانشستر سيتي السابق، أن زميله بالفريق اللاعب الشاب لامين يامال يمتلك موهبة مميزة بالمقارنة بعمره.

ويعد الشاب الإسباني يامال من أصول مغربية أحد أفضل المواهب في ، حيث نجح في خطف الأنظار إليه خلال الفترة الماضية.

وأوضح كانسيلو أن الدولي الإسباني سيصبح واحد من أفضل اللاعبين في العالم بعد اكتسابه الخبرات خلال مشواره الكروي القادم.

وتحدث لاعب برشلونة في المؤتمر الصحفي لمواجهة بورتو، حيث قال: "بالتأكيد نمتلك لاعب لاعب رائع، فلامين يمتلك موهبة مذهلة بالنسبة لعمره".

وتابع: "لامال مع الخبرات التي سيكتسبها، سيكون أحد أفضل اللاعبين في العالم".

وعن دوره مع اللاعب الشاب، قال كانسيلو: "بالطبع، أحاول دائمًا أن أقدم له النصائح وأعطيه فرصة للتأقلم".

ويستعد برشلونة بقوة لمواجهة مثيرة تجمعه بنظيره بورتو البرتغالي في مسابقة .

الجدير بالذكر أن برشلونة سيواجه نظيره بورتو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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