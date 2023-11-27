ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة الاتحاد واجمك اف سي بث مباشر (يلا شوت) في دوري أبطال آسيا اليوم ، بث مباشر مباراة الاتحاد واجمك اف سي اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023، في الجولة الخامسة من عمر منافسات مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

مشاهدة مباراة الاتحاد واجمك اف سي في دوري أبطال أسيا بث مباشر

وتعد كفة الفريق الضيف تعتبر الأرجح، فاللقاء الذي يجمع بين الاتحاد متصدر المجموعة برصيد تسع نقاط، في مواجهة بطل أوزبكستان الذي يتواجد في المركز الأخير بدون أي رصيد من النقاط، بالإضافة إلى أن الاتحاد فاز في اللقاء الأول بثلاثة أهداف دون رد.

ومن المنتظر أن يعتمد الأرجنتيني مارسيللو جاياردو، مدرب الاتحاد، على تشكيل يضم: الحارس مارسيلو جروهي، و سويلم المنهالي حسن كادش وفيليبي و مهند الشنقيطي رباعي خط الدفاع، وفابينيو و فيصل الغامدي و كورنادو و أحمد بامسعود في متوسط الميدان، وفي الهجوم الثنائي الخطير كريم بنزيما و عبد الرزاق حمدالله.

ومن المنتظر أن يطغي الجانب التجريبي على أداء بطل السعودية، لكون جاياردو يعد لاعبيه للنسخة المقبلة من مونديال الأندية.

بث مباشر مباراة الاتحاد واجمك اف سي في دوري أبطال أسيا

ويقدم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الاتحاد واجمك اف سي اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023 على ملعب ميتالورج في خامس جولات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد السعودي واجمك | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد السعودي واجمك | من هنــــا