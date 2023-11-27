ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي وأجمك يلا شوت|بث مباشر الاتحاد اليوم بأبطال آسيا

مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي وأجمك يلا شوت|بث مباشر الاتحاد اليوم بأبطال آسيا في واحدة من المواجهات القوية المرتقبة اليوم في دوري أبطال آسيا، مباراة الاتحاد السعودي وأجمك. ويمكن مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي وأجمك – بث مباشر اليوم بدوي أبطال آسيا.

مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي وأجمك – بث مباشر اليوم بأبطال آسيا

ويمكن مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي وأجمك – بث مباشر اليوم بدوي أبطال آسيا، حيث يحل الاتحاد السعودي ضيفاً ثقيلاً على أجمك الأوزبكي، مساء اليوم الاثنين، وذلك في إطار مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد السعودي واجمك | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد السعودي واجمك | من هنــــا

تنطلق مباراة الاتحاد وأجمك بث مباشر اليوم في دوري أبطال آسيا، على ملعب استاد “ميتالورج”، في تمام الساعة 6:00 بتوقيت مصر، الساعة 7:00 بتوقيت السعودية، الساعة 8:00 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة مباراة الاتحاد ضد أجمك بث مباشر

تنقل مباراة الاتحاد ضد أجمك بث مباشر في دوري أبطال آسيا اليوم، عبر قنوات، SSC، beinsports AFC، والكأس القطرية 10.

الاتحاد السعودي

ويتصدر الاتحاد السعودي، جدول ترتيب المجموعة الثالثة وذلك برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز فى ثلاث مباريات وخسارة مبارة واحدة، فيما يأتي سباهان الإيراني في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، والقوة الجوية العراقي في المركز الثالث بنفس الرصيد، ويقبع اجمك اف سي في المركز الرابع والأخير بلا رصيد من النقاط.

تشكيل الاتحاد السعودي المتوقع لمواجهة أجمك ليضم كل من:-

حراسة المرمى وفيها:-

مارسيلو جروهي.

خط الدفاع ويضم كل من:-

سويلم المنهالي – لويس فيليبي – حسن كادش – أحمد بامسعود

خط الوسط ويضم كل من:-

مهند الشنقيطي – فابينيو – فيصل الغامدي

خط الهجوم ويضم كل من:-

صالح العمري – كريم بنزيما – عبد الرزاق حمدالله.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد السعودي واجمك | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاتحاد السعودي واجمك | من هنــــا