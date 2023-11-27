دوري أبطال آسيا.. السد القطري يتقدم على الشارقة الإماراتي في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - يتقدم فريق السد القطري على نظيره الشارقة الإماراتي بهدف في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

سجل جونزالو بلاتا هدف السد في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.

يحل الشارقة في المركز الأول في ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثمان نقاط حققها من فوزين وتعادلين، أما في المركز الثاني فقد جاء ناساف الأوزبكي برصيد 7 نقاط بينما يأتي السد القطري في المركز الثالث برصيد أربع نقاط من فوز وتعادل أما الفيصلي الأردني في المركز الرابع بثلاث نقاط بعد فوز وحيد .

ويدخل كلا الفريقين لعمل مباراة قوية من أجل الفوز والحصول علي العلامة الكاملة لضمان الصعود للمرحلة التالية من البطولة.