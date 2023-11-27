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جيرارد يُحدد صفقات الاتفاق السعودي في الميركاتو الشتوي

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ياسر رشاد - القاهرة - يطالب الإنجليزي ستيفن جيرارد، مدرب فريق الكرة الأول بنادي الاتفاق السعودي، من مسؤولي التعاقدات بناديه، سرعة فتح ملف التفاوض مع ثلاثة لاعبين تم اختيارهم من عناصر المنتخب السعودي، لضمهم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

صفقات الاتفاق السعودي

وأوضحت التقارير الصحفية التى كشفت عنها بعض الصحف أنه تم تحديد أسماء من نجوم الأخضر السعودي، بالتنسيق مع المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، لبدء المفاوضات مع أنديتهم على استعارتهم أو انتقالهم بصفة نهائية خلال الميركاتو.

وأوضحت:" ان اللاعبين الجدد سيتم التعاقد معهم على بنود متفق عليها من الطرفين وفي حال عدم الالتزام بها يحق لهم فسخ التعاقد مع نادينا، بشرط ألا يكون الغياب بسبب الإصابات أو الإيقافات".

وحدد الإنجليزي فتح باب المفاوضات الرسمية مع الأخدود للتنازل عن خدمات اللاعب عيد المولد، بالاضافة الى الفتح للحصول على جهود اللاعب عباس الحسن وزميله مختار علي لارتداء قميص الاتفاق السعودي.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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