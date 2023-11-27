موعد مواجهة الأهلي الأفريقية المقبلة والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره يانج أفريكانز التنزاني ، لحساب منافسات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة مذاعًا عبر قناة بي إن سبورتس 6 ، يوم السبت المقبل.

وتتوجه بعثة الأهلي إلى دولة تنزانيا الخميس.

وتعرض الفريق التنزاني لخسارة ثقيلة في أولى الجولات بثلاثية من دون رد على يد شباب بلوزداد الجزائري ، في الوقت الذي حقق خلاله الأحمر الفوز بثلاثية من دون رد أيضًا على ميدياما الغاني.

مران الأهلي الأخير ..

وخاض الفريق الأحمر تحت قيادة مديره الفني مارسيل كولر مرانه الجماعي بالأمس ، أعقبه محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية.

ويستعد الأهلي لملاقاة سموحة غد الثلاثاء لحساب منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

بينما خاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة ميدياما أول أمس تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما استكمل باقي اللاعبين تدريباتهم داخل التتش.

وواصل رضا سليم تنفيذ تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب، وأداء بعض الفقرات ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه بعد الجراحة التي أجراها في الترقوة.

وأغلق الجهاز الفني ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت، بعد الفوز الذي حققه الفريق أول أمس على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد السلام لحساب منافسات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.