الفيصلي الأردني يتفوق على نسف الأوزبكي في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الفيصلي الأردني في التفوق على نظيره نسف قرشي الأوزبكي بهدف نظيف في الشوط الأول، في المباراة التي يستضيفها ملعب نساف بإوزباكيا.

وسيطر الفريق الأوزبكي على مجريات الشوط الأول، حيث جاءت نتيجة الاستحواذ لصالحه بنسبة 62%، بينما الفيصلي أمتلك الكرة بنسبة 38%.

وجاء هدف الفريق الأردني عكس سير المباراة، وذلك عن طريق رزق محمد في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول من المباراة.

وحال نجح الفيصلي في تحقيق الفوز على نسف الأوزبكي فإنه سيشعل المجموعة، حيث يحتل الشارقة الإماراتي صدارة الترتيب بـ 8 نقاط، والذي لديه مباراة مع نظيره السد القطري، حيث أنه خاسر بنفس النتيجة.

بينما يأتي نسف في الوصافة بـ 7 نقاط، ولم تنتهي مباراته مع الفيصلي، فيما يأتي السد القطري في المركز الثالث بـ 7 نقاط أيضًا، والفريق الأردني في المركز الرابع والأخير برصيد 6 نقاط، في حالة انتهت مباراته مع نسف بفوزه.