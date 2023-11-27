أبو سليم يوضح حقيقة نقل مباراته أمام الزمالك لـ القاهرة في الكونفيدرالية

كشف حسين الخارزمي عضو مجلس إدارة نادي أبو سليم الليبي حقيقة الأنباء المترددة بخصوص موافقه ناديه على نقل مباراة الإياب أمام نادي الزمالك إلى القاهرة في الفترة المقبلة.

ويرغب الزمالك في نقل مباراته أمام أبو سليم في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات ببطولة الكونفيدرالي الأفريقية على ستاد ” القاهرة الدولي”.

وقال أبو سليم في تصريحات صحفية أن ما يتردد عن موافقة نادي الزمالك على نقل لقاء الفريقين في الجولة الخامسة إلى القاهرة غير صحيح نهائيًا.

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وأضاف في حديثه” هناك تفاوض بالفعل حدث ولكن رفضنا الأمر، ولا يمكن نقل المباراة إلى القاهرة.. الأمر نهائي”.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على أبو سليم الليبي أمس الأحد، بالمباراة التي أقيمت في ملعب برج العرب، بالجولة الأولى من مرحلة المجموات ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية.