جوارديولا يتحدى لايبزيج قبل صدام دوري أبطال أوروبا.. وصدمة بشأن دي بروين

وجه الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تحديًا خاصًا إلى منافسه لايبزيج الألماني، قبل صدامهما في دوري أبطال أوروبا.

وستقام مباراة مانشستر سيتي ضد نظيره لايبزيج، في تمام العاشرة مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا عن المباراة:” علينا أن نفوز أو نتعادل ضد لايبزيج الخطوة الأولى تمت لكلا الجانبين، تهانينا لهم بعد ضمان الصعود لكن من المهم إنهاء المرحلة في المركز الأول للعب مباراة الإياب من دور ثمن النهائي على أرضنا ليست حاسمة بالطبع، ولكن ميزة إضافية”.

وأضاف:” نلعب بشكل جيد ونخلق الكثير من الفرص لقد استقبلنا الكثير من الفرص فقط أمام ليفربول لكن بشكل عام، استقبلنا عددًا قليلًا من الفرص تمامًا كما حدث في الموسم الماضي”.

وتابع بيب:” نحن لسنا في صدارة الدوري الإنجليزي ولكنني مندهش حقًا، ملعب الاتحاد ممتلئ دائمًا، علينا أن نلعب بأفضل ما يمكن، وأن نخلق أكبر قدر ممكن من الطاقة لتنشيط الناس كان لدي شعور بأن الفريق يلعب بشكل جيد حقًا، بضع لحظات ضد ليفربول لأخذ بعض النصائح للغد لقد قمنا بأشياء كثيرة بشكل جيد”.

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وواصل:” أود أن يكون لدى الفريق الذي حقق 100 نقطة للبقاء إلى الأبد في صدارة الدوري، الوقت يمر وعندما يصل لاعب واحد ويقبل مركزًا واحدًا، يكون لديه معايير، ولاعبون من الخلف ويدفعون ويسقطون لا يقبل المركز، أحيانًا يبقى، يرحل أحيانًا هذا طبيعي”.

وعن إصابات اللاعبين، قال جوارديولا:” سنخوض حصة تدريبية وسنرى مساء اليوم ماذا سيكون، لكنى لست متفائلًا بالأخبار الجيدة لعودة بعض اللاعبين.. أحب تواجد كيفين دى بروين فى الموسم بالكامل، ولكنه خضع لعملية جراحية وعليه التعافى، ونهاية شهر ديسمبر أو العام الجديد سيكون سعيدًا للجميع”.

وعن جوسكو جفارديول، قال جوارديولا: «هو إنسان رائع، وتأقلمه بهذه الطريقة يعد أمرًا مذهلًا، من الممكن ألا يكون الأمر سهلًا فى البداية للتغيير من دورى ضعيف ولكنه لعب من قبل على مستوى عالٍ وهام للغاية».