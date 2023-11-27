تشكيل الاتحاد السعودي ضد أجمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا

أعلن مارسيلو جالاردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أجمك الأوزبكي، في إطار منافسات دوري أبطال آسيا.

ويحل فريق الاتحاد السعودي ضيفًا على نظيره أجمك الأوزبكي، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، مساء اليوم الإثنين.

وتنطلق صافرة بداية مباراة اتحاد جدة ضد أجمك، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

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وضم تشكيل الاتحاد لمواجهة أجمك كل من:

حراسة المرمى.. عبد الله المعيوف

خط الدفاع.. أحمد بامسعود، حسن كادش، لويس فيليبي، مهند الشنقيطي

خط الوسط.. جوتا، فابينيو، فيصل الغامدي، صالح العمري

خط الهجوم.. كريم بنزيما، عبدالرزاق حمدالله

وعلى مقاعد البدلاء يتواجد كل من: “عبدالرحمن العبود، هارون كمارا، عمر هوساوي، طلال حاجي، سويلم المنهالي، أسامة المرمش”.

ويحتل العميد المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد أجمك في المركز الرابع بدون نقاط.