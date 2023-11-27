بونو يتحدث عن مشاركته الأولى مع الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا

تحدث المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن مشاركته الأولى مع الزعيم في بطولة دوري أبطال آسيا أمام نافباخور الأوزبكي.

ويتواجد بونو في قائمة الهلال السعودي أمام نافباخور الأوزبكي، للمرة الأولى في دوري أبطال آسيا، منذ انضمامه إلى صفوف الزعيم.

وأكد بونو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم الإثنين: ” لا نفكر في مباراة الديربي أمام النصر على الإطلاق، في بطولة وري روشن السعودي، وتركيز الفريق منصب في الوقت الحالي فقط على مباراة نافباخور الأوزبكي”.

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ويلتقي الهلال السعودي بنظيره نافباخور الأوزبكي ، يوم الثلاثاء 28 نوفمبر، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وأوضح حارس الهلال: ” عندما يحين موعد مباراة النصر سنفكر بها، ولكن حاليًا نركز على مواجهة نافباخور، وندرك أهمية مواجهة الغد، ونحن على أتم الاستعداد لمواجهة فريق منظم، ونأمل أن نحقق الانتصار، حتى يضمن الهلال الصعود للدور المقبل في دوري أبطال آسيا”.