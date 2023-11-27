غياب حجازي عن مواجهة الاتحاد السعودي ضد أجمك في دوري أبطال آسيا

تأكد غياب الدولي المصري أحمد حجازي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي عن مواجهة أجمك الأوزبكي في إطار منافسات دوري أبطال آسيا.

ويلاقي الاتحاد السعودي نظيره أجمك الأوزبكي، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وتبدأ أحداث مباراة الاتحاد السعودي ضد أجمك الأوزبكي، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

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واختار مارسيلو جالاردو، المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي خماسي العميد الأجنبي للمشاركة في مباراة أجمك الأوزبكي، وهم: “لويس فيليبي، فابينيو، فيليبي جوتا، عبدالرزاق حمدالله،كريم بنزيما”.

وجاء استبعاد حجازي عن مواجهة العميد أمام أجمك، من أجل تجهيزه لمباراة سباهان الإيراني في الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، ثم كأس العالم للأندية.

حجازي كان قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال الفترة الماضية والتي غيبته عن صفوف العميد الجداوي لعدة أشهر بعد العملية الجراحية.