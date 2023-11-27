جاهزية مدافع الزمالك قبل مواجهة فيوتشر

تأكدت جاهزية محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للمشاركة مع الأبيض خلال الفترة المقبلة، قبل مواجهة مودرن فيوتشر، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشارك محمود علاء في التدريبات الجماعية لفريق الزمالك التي أقيمت عصر اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعداداً لمباراة مودرن فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بعد أن تعافى محمود علاء من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة، بمزق في العضلة الخلفية، وخضع لبرنامج تأهيلي مكثف قبل العودة للتدريبات الجماعية.

اقرأ أيضًا.. بونو يتحدث عن مشاركته الأولى مع الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا

فيما تماثل عبد الله جمعة، ظهير أيسر الزمالك للشفاء، حيث شارك في تدريبات الفريق الجماعية أيضًا ليصبح بذلك جاهزًا للمشاركة في المباريات.

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر، يوم الأربعاء المقبل على أرضية ملعب استاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.