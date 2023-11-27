"لا أعلم كيف يفعلها".. جفارديول يتحدث عن مواجهة هالاند العام الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث الكرواتي جوسكو جفارديول مدافع مانشستر سيتي، في المؤتمر الصحفي قبل مباراة لايبزيج، وأبدى إعجابه الشديد بإمكانيات صديقه إيرلينج هالاند.

وقال جفارديول: "في بداية المباراة لا يُشعرك إيرلينج هالاند أنه موجود في الملعب ولكن ينتهي به الحال وهو يسجل هاتريك في المباراة، لا أعلم كيف يفعلها ولكن يفعلها بنجاح كل مرة".

وأضاف: "كنت متحمس من أجل مواجهة هالاند الموسم الماضي مع لايبزيج ولكن انتهى الحال وهو يسجل خمس أهداف في 65 دقيقة ومانشستر سيتي فاز 7-0 حينها".

وعن مدرب السيتي، تابع الكرواتي: "بيب جوارديولا مدرب مختلف، وأكثر ما يعجبني هو أنه ينظر إلى كل التفاصيل ليحاول أن يجعلك الأفضل في كل مركز تشارك به، وإنه لشرف كبير أن أتعلم منه، وآمل أن أصبح لاعبًا وشخصًا أفضل هنا".

واختتم جوسكو: "بالطبع السنوات الثلاث الأخيرة في لايبزيج ساعدتني كثيرًا في أن أصبح شخصًا ولاعبًا أفضل وأن أكون جاهزًا للمرحلة التالية وهي الدوري الإنجليزي الممتاز، إنه أفضل دوري في العالم، ويشرفني أن أكون هنا مع أفضل نادي في الوقت الحالي".