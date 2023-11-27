نجم الزمالك السابق: معتمد جمال مالوش بصمة.. والفريق يحتاج لهذا اللاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - علق طارق السيد نجم الزمالك السابق، على أداء الفريق الأبيض، في مواجهة أبو سليم الليبي التي أقيمت أمس الأحد، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

قال طارق السيد في برنامج إذاعي: الفوز على أبو سليم، كان مهم للغاية فى بداية المشوار الأفريقي، ولكن لا يوجد بصمة فنية داخل الملعب حتى الآن لـ معتمد جمال مع نادي الزمالك وهذا ليس هجوم عليه".

أضاف: أنا مقتنع للغاية بـ معتمد جمال ولكن كنت أتمنى لعب الزمالك يكون بأسلوب مختلف، وكان عليه تغيير طريقة اللعب واللعب بطريقته هو وليس الطريقة الماضية التي كان عليها الفريق مع أوسوريو ، لذلك لا يوجد اختلاف الآن عن الماضي".

أكمل: "أطالب معتمد جمال باللعب بطريقته الفنية من أجل تطوير أداء اللاعبين، ومن المهم الفوز بجميع المباريات التي تلعب على أرضك".

وأوضح: "الزمالك يحتاج لمهاجم قوي يتم التعاقد معه خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن خط هجوم الزمالك عليه علامات استفهام".

وأتم تصريحاته: "إذا كان زيزو ليس فى حالته الفنية يكون الفريق من الصعب أن يحرز أهداف، لذلك الفريق يحتاج هداف يقوم بترجمة الفرص التي تتاح في المباريات".