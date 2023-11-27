"اهتزت القاهرة".. الأهلي يحيي ذكرى التتويج بنهائي القرن بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - قام الحساب الرسمي للنادي الأهلي، بإحياء ذكرى التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في المباراة الشهيرة بـ"نهائي القرن" ضد الزمالك عام 2020.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، صور المباراة الشهيرة، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتب: "في مثل هذا اليوم عام 2020.. اهتزت القاهرة وكانت التاسعة بتوقيت الأهلي".

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي نجح في التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020، على حساب الزمالك، بعد تحقيق الفوز عليه في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد القاهرة الدولي.