معتمد جمال يهنئ لاعبي الزمالك بعد تخطي أبو سليم: كنتم على قدر المسئولية

محمد اسماعيل - القاهرة - استأنف الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريباته على ملعب النادي استعداداً للقاء مودرن فيوتشر المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وعقد معتمد جمال المدير الفني للفريق جلسة خاصة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، وقدم التهنئة للاعبين بعد تحقيق الفوز في مباراة الأمس أمام أبو سليم الليبي في بداية مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأعرب معتمد جمال رضاه عن الأداء في ظل الظروف التي خاض فيها الفريق المباراة من غيابات عديدة، وشدد على أن الجميع كان على قدر المسئولية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر يوم الأربعاء المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.