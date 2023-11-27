شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا: الأهلي فى أزمة بسبب "روتيشن" كولر.. وغياب رضا سليم مؤثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الظاهر السقا، قائد المنتخب الوطنى الأسبق، أن النادى الأهلى هذا الموسم سيعانى مع كولر بسبب عدم ثبات التشكيل خلال المباريات الأخيرة للفريق.

وقال عبد الظاهر السقا، فى تصريحات إذاعية، "الأهلى فى أزمة بسبب تغيرات كولر فى التشكيل، وعليه الثبات على عدد من اللاعبين لأن ذلك يضر الفريق، أتفهم أن عدد المباريات كبير، ولكن تغييراته أيضا كثيرة للغاية". وأضاف السقا، "غياب اللاعب المغربى رضا سليم فترة طويلة يؤثر على الأهلى لأنه لاعب مميز يضيف حلولا للفريق وكان يحتاجه فى هذه الفترة".

وأشار قائد منتخب مصر الأسبق إلى أن فوز كل من الأهلى وبيراميدز والزمالك ومودرن فيوتشر كان مهماً للغاية فى بطولتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، خاصًة أن على الفرق المصرية المنافسة على البطولات.

وتابع عبد الظاهر السقا، "أرى أن الأهلى والزمالك وفيوتشر خاضوا مباريات سهلة فى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، صراحة البدايات كانت سهلة للأهلى أمام ميدياما والزمالك أمام أبو سليم وفيوتشر أمام سوبر سبورت، على الرغم أن الثلاث فرق التى واجهت الفرق المصرية كان لهم فرص خلال المباريات".

وأتم، "المباراة الوحيدة التى كانت صعبة للفرق المصرية هى مباراة بيراميدز أمام مازيمبى الكونغولى، لأنه فريق قوى ومنظم".

يذكر أن ألفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فاز بثلاثية أمام ميدياما بينما الزمالك فاز بهدف دون رد على أبو سليم الليبى وفيوتشر فاز على سوبر سبورت بهدف بيراميدز فاز بنفس النتيجة على مازيمبى الكونغولي.