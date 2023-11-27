شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يفوز على النصر للتعدين بثنائية ويعتلى صدارة ترتيب المحترفين مؤقتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حقق فريق بتروجت فوزا مهما على النصر للتعدين بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الاثنين، فى افتتاح مباريات الجولة العاشرة من دورى المحترفين.

سجل هدفى بتروجت كل من أحمد رضا وإسماعيل بامبا الذى اعتلى صدارة الهدافين، بجانب نانا أنتوى مهاجم طنطا، فيما جاء هدف النصر للتعدين عن طريق متولى جمعة.

بهذه النتيجة رفع فريق بتروجت رصيده إلى 20 نقطة فى صدارة ترتيب دورى المحترفين، فيما بقى النصر للتعدين عند النقطة 4 فى المركز الأخير.

وتستكمل مباريات الجولة العاشرة غدا بمواجهتى أبو قير للاسمدة مع بروكسى، ولافيينا مع المصرية للاتصالات، و6 مباريات يوم الأربعاء بين طنطا مع جمهورية شبين، السكة الحديد مع النجوم، القناة مع أسوان، بترول أسيوط مع مكادى، مصر المقاصة مع غزل المحلة، وتختتم الجولة يوم الخميس بمواجهة وادى دجلة مع دكرنس.