شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي فى ذكرى نهائي القرن: "فى مثل هذا اليوم اهتزت القاهرة وكانت التاسعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الصفحة الرسمية للأهلي على الاحتفاء بالذكرى الثالثة لمباراة نهائي القرن، والتي جمعت الأهلي والزمالك في مثل هذا اليوم 27 نوفمبر 2020 فى نهائي دوري أبطال أفريقيا، وحسمها الأهلي بنتيجة 2 / 1 وحقق النجمة الأفريقية التاسعة فى تاريخه.

وكتبت الصفحة الرسمية للأهلي عبر حسابها على تويتر، "فى مثل هذا اليوم عام 2020.. اهتزت القاهرة وكانت التاسعة بتوقيت الأهلي".





وتوج النادى الاهلى بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه بعد فوزه فى الوقت القاتل على حساب الزمالك بنتيجة 2-1 باستاد القاهرة فى المباراة النهائية فى مثل هذا اليوم 27 نوفمبر 2020 ليتأهل للمشاركة فى كأس العالم للأندية بقطر، والتى توج فيها بالميدالية البرونزية.

تقدم الأهلي بهدف مبكر فى الدقيقة الخامسة عن طريق نجمه عمرو السولية، ولكن الزمالك سجل هدف التعادل عن طريق محمود عبد الرازق شيكابالا فى الدقيقة 31، وسجل الأهلي هدف الفوز فى الدقيقة 85 عن طريق محمد مجدى أفشة من تسديدة صاروخية.

ونجح الأهلي فى فك عقدته بعدما اقتنص لقب دوري الأبطال بعد غياب 7 أعوام كاملة منذ آخر تتويج عام 2013 وحقق اللقب بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، بينما حل الزمالك وصيفاً بقيادة مدربه جايمي باتشيكو.

جاء موسيماني بمهمة ثقيلة وهى تحقيق آمال جماهير التى ظلت 7 أعوام تهتف "التاسعة يا أهلي" منذ التتويج باللقب الثامن أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في 2013، خاصة أن الفريق قد خسر بعد ذلك في الدور النهائي في 2017 و2018 ، وبعد مرور أقل من 10 أشهر، أصبح موسيماني خامس مدرب في تاريخ أفريقيا يحرز لقب دوري الأبطال مرتين متتاليتين، بعد التفوق 3-صفر على كايزر تشيفز الجنوب افريقى.

المباراة كانت قوية وحافلة بالندية واستحقت لقب نهائي القرن، وقدم الأهلي بداية جيدة، ولكن الزمالك لعب أيضاً مباراة قوية رغم الغيابات وخرج اللقاء بصورة طيبة.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها نهائي دوري الأبطال في أفريقيا مصريًا خالصًا يتنافس عليه قطبا الكرة المصرية، لكن الفريقين كان لهما لقاءات عدة في نفس البطولة في أدوارها المختلفة.

وأقيم النهائي تحت شعار "لا للتعصب"، خشية أية مواجهات قد تقع بين الجماهير، وخيم هاجس وباء كورونا على المباراة، وذلك بعد إصابة وليد سليمان وصالح جمعة والمالي أليو ديانج من الأهلي، ومحمود حمدي "الونش" ويوسف أوباما وعبدالله جمعة من الزمالك.