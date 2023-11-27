شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يُخفف الحمل البدنى للاعبى الزمالك قبل مواجهة مودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا فى مباراة الأمس أمام أبو سليم الليبي فى بطولة كأس الكونفدرالية، تدريبات استشفائية خلال مران اليوم، الاثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال تخفيف الحمل البدني للاعبين الذين شاركوا في لقاء الأمس خوفاً من تعرضهم للإجهاد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر الأربعاء المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق الزمالك فاز على أبو سليم الليبي، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.