شكرا لقرائتكم خبر عن "آلام الضرس" تهدد مشاركة عبد الرحمن مجدى مع الإسماعيلي أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسود الغموض موقف عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب النادى الاسماعيلى من الظهور مع فريقه فى مباراة بيراميدز، المقرر لها الرابعة عصر غد الثلاثاء باستاد الدفاع الجوي فى الجولة السابعة لمسابقة الدوري العام؟

ويعاني اللاعب من التهاب وتورم فى الوجه بعد خلع ضرسه تسبب فى غيابه عن السفر مع الإسماعيلي للقاهرة لدخول معسكر مغلق، علي أن يتحدد الموقف النهائي له مساء اليوم، ويبذل الجهاز الطبي جهودا مكثفة لتجهيز اللاعب ومن ثم سفره بمفرده للقاهرة للالتحاق بالمعسكر أو استبعاده بشكل نهائي في حالة استمرار الألم الذي يعانى منه.

من جهته يعقد إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الاسماعيلى، اجتماعاً مع لاعبيه لحثهم على استعادة الانتصارات فى مواجهة بيراميدز المقبلة. ويطالب إيهاب جلال لاعبيه بضرورة استعادة التركيز وتلافى الأخطاء الدفاعية الساذجة التي من شأنها استمرار نزيف النقاط.

ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 9.

ويستعين إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، بمباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر والتي فاز بها الفارس الأبيض بركلات الترجيح بعد التعادل بثلاثة أهداف لكل فريق في الوقت الاصلى للمباراة حتى يستكشف الفريق السماوى قبل ملاقاته بالجولة المقبلة للدوري.

وسبق لإيهاب جلال تدريب فريق بيراميدز ولكنه يرغب فى الوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق السماوى الذى أجري تغييرات عديدة على تشكيلته الأساسية قبل إنطلاق الموسم الجاري.

وقاد إيهاب جلال فريق الإسماعيلي في 6 مباريات هذا الموسم ببطولة الدوري المصري الممتاز، حقق فوزا واحدا فقط، وتعادلا وحيدا أيضًا، بينما تلقى 4 هزائم، منها هزيمتان في الوقت القاتل من المباراة.