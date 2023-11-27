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الصيد يحصد 19 ميدالية ذهبية فى بطولة كأس مصر لجمباز الترامبولين

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ياسر رشاد - القاهرة - توج فريق جمباز الترامبولين بـ 19 ميدالية ذهبية ببطولة كأس مصر لجمباز الترامبولين تحت 9 سنوات بنين وبنات ، وقد جاءت النتائج كالتالى:
تحت ٩ سنوات بنات :
اللاعبه ايثار أيمن أبو النجا: المستوي الأول و الميداليه الذهبية 
اللاعبه تيا محمد حسين : المستوي الأول و الميداليه الذهبية 
اللاعبه جودي أحمد محمد : المستوي الأول و الميداليه الذهبية 
اللاعبه حور خالد محمد : المستوي الأول و الميداليه الذهبية 
اللاعبه خديجه أحمد رجب : المستوي الأول و الميداليه الذهبية 
اللاعبه داليدا مصطفى محمد : المستوي الأول و الميداليه الذهبية 
اللاعبه داينه حسام مصطفى : المستوي الأول و الميداليه الذهبية 
اللاعبه عاليا عمر محمد : المستوي الأول و الميداليه الذهبية 
اللاعبه رهف خالد محمد : المستوي الأول و الميداليه الذهبية 
اللاعبه لارا محمد عبده : المستوي الأول و الميداليه الذهبية 
اللاعبه لي لي وليد مصطفى : المستوي الأول و الميداليه الذهبية 
اللاعبه ليلي أحمد رجب : المستوي الأول و الميداليه الذهبية 
اللاعبه ليلي شريف فتحي : المستوي الأول و الميداليه الذهبية 
اللاعبه مليكه كريم محمد : المستوي الأول و الميداليه الذهبية 
اللاعبه نادين محمود محمد : المستوي الأول و الميداليه الذهبية 

لاعبات الجمباز بمادي الصيد


تحت ٩ سنوات أولاد: 


اللاعب اسر احمد محمد : المستوي الأول و الميداليه الذهبية 
اللاب سيف عمرو وفيق: المستوي الأول و الميداليه الذهبية 
اللاعب أوليفر محب فضلى: المستوي الأول و الميداليه الذهبية 
اللاعب يوسف أحمد اسامه: المستوي الأول و الميداليه الذهبية 

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جمباز الصيد 


الجهاز الفنى والادارى 
عبدالرحمن صبحي رئيس جهاز الجمباز ، مهاب ايمن  المدرب العام ، مدربين سيف هانى أسماعيل و محمد عماد و محمود عبدالجيد و ادهم وليد و زياد احمد ، أيمن سعيد المدير الإداري ، محمد حسين اداري الفريق.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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