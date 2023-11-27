عبدالرزاق حمدالله يصل للهدف 27 آسيويًا

ياسر رشاد - القاهرة - وصل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم اتحاد جدة السعودي للهدف رقم 27 على متسوى المنافسات الآسيوية.

وسجل عبدالرزاق حمدالله هدفين لاتحاد جدة أمام أجمك وقاد فريقه لحصد نقاط المباراة.

وجاءت أهداف عبدالرزاق حمدالله بواقع 3 مع اتحاد جدة و 16 مع النصر و4 مع الجيش القطري و 3 مع الريان القطري وهدف واحد مع غوانزو الصيني

اتحاد جدة يهزم أجمك ويتصدر مجموعته الأسيوية



فاز اتحاد جدة على أجمك الأوزبكي بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

سجل عبدالرزاق حمدالله ثنائية اتحاد جدة في الدقيقتين 30، 34 من عمر المباراة، وسجل مارتن بواكيي هدف الفريق الأوزبكي في الدقيقة 78.

بهذه النتيجة يتصدر اتحاد جدة ترتيب مجموعته برصيد 12 نقاط وابتعد بالصدارة عن الوصافة بفارق 5 نقاط والتي يتقاسهما سباهان أصفهان الإيراني والقوة الجوية العراقي، في حين يتذيل أجمك الترتيب بدون أي نقاط.

وكان اتحاد جدة قد فاز على أجمك في لقاء الذهاب بثلاثية دون رد، ويريد تكرار ذلك على أرض خصمه، حتى لا يُفرط في الصدارة لصالح سباهان أو القوة الجوية.

ويختتم اتحاد جدة مشواره في دور المجموعات بالبطولة الأسيوية بمواجهة سباهان الإيراني يوم الاثنين المقبل.