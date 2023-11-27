براعم الصيد تتألق بدوري منطقة الجيزة لكرة القدم

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق البراعم 2013 لكرة القدم على نظيره نادى القناطر بنتيجة 4 / صفر فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب الصيد بالدقي ضمن منافسات بطولة دورى منطقة الجيزة.

براعم الصيد لكرة القدم



كما حقق فريق 2012 لبراعم كرة القدم بنادي الصيد الفوز على نادى جينيس بنتيجة 4 / صفر فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب الصيد فى بطولة دورى الجيزة لكرة القدم.

براعم الصيد لكرة القدم



وتمكن فريق البراعم 2012 لكرة القدم بنادي الصيد من هزيمة نادى البكارى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة المؤجلة التى جمعت بينهما فى اطار منافسات بطولة دورى الجيزة.

براعم الصيد لكرة القدم



واستطاع فريق البراعم 2011 لكرة القدم بنادي الصيد تحقيق الفوز على نادى الترسانه بنتيجة 1 / صفر على ملعب الصيد بالدقي ضمن منافسات بطولة دورى الجيزة لكرة القدم.



الجهاز الفنى والإداري لقطاع البراعم



جمال عبد الخالق مدير قطاع البراعم و الاكاديمية، يوسف مقبول نائب مدير القطاع، رامى على زكى مدير ادارى قطاع البراعم.

