وزير الرياضة: فخور بأبطال الإسكواش للحفاظ على تصدرهم التصنيف العالمي

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي: "فخور بأبنائي أبطال الإسكواش، لمواصلة الحفاظ علي تصدر التصنيف العالمي للعبة، والتطور الملحوظ للمراحل العمرية وتميزها في البطولات الكبرى".



جاء ذلك تعليقًا علي تصدر أبطال المنتخب المصري للإسكواش الترتيب العالمي للعبة، على مستوى الرجال: المركز الأول علي فرج، المركز الثالث مصطفى عسل، المركز السادس كريم عبدالجواد، المركز السابع مازن هشام، والمركز التاسع البطل العالمي طارق مؤمن.

وعلى مستوى السيدات: المركز الأول نور الشربيني، المركز الثاني نوران جوهر، المركز الثالث هانيا الحمامي، المركز السابع نور الطيب.



وقال وزير الشباب والرياضة: "بكل فخر وسعادة نثني ونثمن الإنجازات المتتالية لكافة الألعاب الفردية والجماعية، ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل العربية والإفريقية والدولية، وذلك بفضل الدعم غير المحدود من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمنظومة الرياضية".