الصيد يحقق نتائج مميزة في كأس الإمارات للجمباز الإيقاعي

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ياسر رشاد - القاهرة - حققت لاعبات الجمباز الايقاعي بنادي الصيد بفرع السادس من اكتوبر نتائج متميزة خلال مشاركتهن ببطولة كأس الإمارات للجمباز الايقاعي للموسم الحالي 2023 ـ 2024.
نتائج اللاعبات علي الأدوات كالتالي:
- زينة عنتر قنديل مواليد ٢٠١٠ المركز الأول الشريطة
- مليكة محمد الهجان مواليد ٢٠١٥ المركز الأول حبل والمركز الثاني حر
- خديجة شريف نصيب مواليد ٢٠١٢ المركز الثاني حر والثاني صولجان مرحلة
- هايا وليد متولي مواليد ٢٠١٢ المركز الأول حر والثانى طوق
- فريدة حازم عبد الهادى المركز الأول حر والاول صولجان والاول الشريطة والثالث طوق
- مها محمد مفتاح مواليد ٢٠١٢ اول حر اول صولجان اول شريطة.
الجهاز الفني والاداري:
سارة سعده المدير الفني للفريق، مريم محمود مدرب، سارة الشاذلي مدرب مساعد، حسين علوي مدرب الباليه،عاليا سعده مدرب عام الفريق.