الصيد يحقق نتائج مميزة في كأس الإمارات للجمباز الإيقاعي

ياسر رشاد - القاهرة - حققت لاعبات الجمباز الايقاعي بنادي الصيد بفرع السادس من اكتوبر نتائج متميزة خلال مشاركتهن ببطولة كأس الإمارات للجمباز الايقاعي للموسم الحالي 2023 ـ 2024.

نتائج اللاعبات علي الأدوات كالتالي:

- زينة عنتر قنديل مواليد ٢٠١٠ المركز الأول الشريطة

- مليكة محمد الهجان مواليد ٢٠١٥ المركز الأول حبل والمركز الثاني حر

- خديجة شريف نصيب مواليد ٢٠١٢ المركز الثاني حر والثاني صولجان مرحلة

- هايا وليد متولي مواليد ٢٠١٢ المركز الأول حر والثانى طوق

- فريدة حازم عبد الهادى المركز الأول حر والاول صولجان والاول الشريطة والثالث طوق

- مها محمد مفتاح مواليد ٢٠١٢ اول حر اول صولجان اول شريطة.



الجهاز الفني والاداري:

سارة سعده المدير الفني للفريق، مريم محمود مدرب، سارة الشاذلي مدرب مساعد، حسين علوي مدرب الباليه،عاليا سعده مدرب عام الفريق.