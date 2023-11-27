خيسوس يجري تغييرات في تشكيل الهلال ضد نافباخور

ياسر رشاد - القاهرة - أكد خورخي خيسوس مدرب الهلال السعودي، أنه سيجري بعض التغييرات على تشكيل الأزرق أمام نافباخور الأوزبكي.

ويواجه الهلال مع نافباخور الأوزبكي، مساء غد الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا.

وأوضح خيسوس في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة “سنخوض يوم الغد لقاءً صعباً جداً أمام فريق منظم ونسعى أن نكسب المباراة ونتأهل للدور المقبل”.

وأضاف المدرب البرتغالي “سيتأهل الفريق الذي يفوز غداً وهذا ما نسعى إليه، وبما إن الفريق يلعب كل يومين مباراة وكعادتنا سنحدث تغييرات في التشكيل بما يسهم بتحقيق هدفنا”.

ويتقاسم الهلال ونافباخور صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط لكل منهما، ويأتي نساجي الإيراني في المركز الثالث بـ3 نقاط ويتزيل مومباي سيتي المجموعة بدون رصيد.