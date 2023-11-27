مبابي يقود تشكيل باريس سان جيرمان أمام نيوكاسل

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل باريس سان جيرمان الفرنسي استعداداته القوية لمواجهة نيوكاسل الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

وتلقي النادي العاصمي هزيمة مدوية من نيوكاسل بنتيجة 4/1، في المباراة التي أقيمت على ملعب جيمس بارك بإنجلترا.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام نيوكاسل

ومن المتوقع أن يقود كيليان مبابي تشكيل باريس سان جيرمان أمام نيوكاسل في مباراة الغد.

ويتوقع أن يكون تشكيل الفريق الباريسي كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: حكيمي، سكرينيار، لوكاس هرنانديز، موكيلي.

الوسط: أوجارتي، فيتينيا، رويز.

الهجوم: عثمان ديمبلي، كيليان مبابي، (مواني) أو جونسالو راموس.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة حكم مباراة نيوكاسل يونايتد أمام باريس سان جيرمان في العاشرة من مساء الغد الثلاثاء، والتي يشهدها ملعب "حديقة الأمراء".

فيما تُذاع المواجهة المرتقبة عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث مسابقة دوري أبطال أوروبا بشكل حصري خلال السنوات الكثيرة الماضية.