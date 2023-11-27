شكرا لقرائتكم خبر عن عودة على جبر واستبعاد أحمد سامى من قائمة بيراميدز فى مواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة الإسماعيلي في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز، ويحل الإسماعيلي ضيفا على بيراميدز في الرابعة من مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - علي جبر - محمد حمدي - محمد الشيبي - كريم حافظ - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - رمضان صبحي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي

وشهدت قائمة بيراميدز عودة على جبر الذى غاب عن مواجهة مازيمبى بدورى أبطال أفريقيا، مع استبعاد أحمد سامى، واستمرار غياب مصطفى فتحى، ووليد الكرتى للإصابة.