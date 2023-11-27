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أحمد الشيخ ينتظم فى تدريبات الاتحاد السكندرى وجاهز لمباراة زد

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القاهرة - سامية سيد - انتظم أحمد الشيخ لاعب الاتحاد السكندري في تدريبات فريقه الجماعية، بعد تعافيه التام من الإصابة التي تعرض لها في الركبة منذ فترة وأبعدته عن الظهور في مباريات زعيم الثغر.

وخضع أحمد الشيخ لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي برئاسة الدكتور محمد الصاوي، وانتظم في التدريبات الجماعية، وأصبح جاهزا للمشاركة في المباريات بدءا من مباراة زد يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة .

وبات الشيخ جاهزا لمشاركة في المباريات بدءا من مباراة زد، ولكن ظهوره في مباراة الجمعة المقبل يتوقف على الرؤية الفنية لطارق العشري المدير الفني لزعيم الثغر.

يذكر أن أحمد الشيخ لعب لأندية تليفونات بني سويف والمقاصة والأهلي وبيراميدز والمصري وبريبرام التشيكي وأخيرا الاتحاد السكندري.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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