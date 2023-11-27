شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتوجه إلى القاهرة استعدادا لمواجهة بيراميدز غدا فى الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

سافر الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، إلى القاهرة للمبيت بها استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها مساء غد، الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة دورى Nile.

وأنهى فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال اليوم، الإثنين، استعداداته لمواجهة بيراميدز، ويطير إلى القاهر للدخول فى معسكر مغلق لفرض التركيز على اللاعبين من أجل تحقيق نتيجة إيجابية غدا.

وقاد إيهاب جلال فريق الإسماعيلي فى 6 مباريات هذا الموسم ببطولة الدوري المصري الممتاز، حقق فوزا وحيدا وتعادلا وحيدا أيضًا، بينما تلقى 4 هزائم، منها هزيمتان فى الوقت القاتل من المباراة.

وجاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم، كمال السيد

الدفاع: محمد هاشم، محمد نصر، إياد العسقلاني، حمدى النقاز، محمد دسوقى، عصام صبحى، أحمد محسن، محمد عمار

الوسط: عمر الساعى، عماد حمدى، محمد عبد السميع، عبد الرحمن مجدى، نادر فرج، مروان حمدى، محمد وجدي، صالح جمعة، عبد الله السعيد، محمد بيومي، بشار أشرف، عمرو السعيد

الهجوم: ياو أنور، باسم مرسي، حسن صابر

ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 9.