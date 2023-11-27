شكرا لقرائتكم خبر عن مايا ممدوح لاعبة الزمالك تغيب عن التحقيق فى اتحاد الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تغيبت مايا ممدوح لاعبة فريق السيدات للكرة الطائرة بنادى الزمالك، عن التحقيق أمام الشئون القانونية باتحاد الكرة الطائرة والذى كان محددا له اليوم الإثنين، بعد إيقافها لحين الانتهاء من التحقيقات فى ظل مخالفة لوائح الاتحاد والسفر للخارج دون الحصول على إذن.

وأحال مسئولو اتحاد الكرة الطائرة شكوى الزمالك ضد اللاعبة مايا ممدوح لاعبة فريق السيدات بالقلعة البيضاء فى وقت سابق، للجنة شئون اللاعبين واللجنة القانونية للاتحاد.

وأكد مصدر مسئول فى اتحاد الكرة الطائرة أن عقوبة اللاعبة ستصدر وفقا للوائح التى تنص على إيقاف اللاعبة الدولية التى تغادر دون البطاقة الدولية الخاصة بها، وذلك بعد الانتهاء من التحقيقات عقب وصولها للقاهرة يوم 30 نوفمبر.

وتقدم مسئولو نادى الزمالك بشكوى رسمية لاتحاد الكرة الطائرة ضد اللاعبة مايا ممدوح لاعبة فريق السيدات لسفرها مؤخرا إلى السعودية وخوض مبارة مع الهلال السعودى دون إخطار النادى بشكل رسمى، فضلا عن انقطاعها عن التدريب.

وتغيبت اللاعبة عن تدريبات الزمالك بشكل مفاجئ، رغم تحضير الفريق لخوض مباراة قوية ضد سبورتنج، وتم التواصل معها من قِبَل الجهاز الفنى فوجئوا بإغلاق هاتفها، وطالب مسئولو الزمالك اتحاد الطائرة بضرورة إيقافها وتحويلها للتحقيق.