اتحاد الطائرة ينهي اجراءات سفر نجم المنتخب للتأهيل في الدوحة

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، إجراءات سفر أحمد سعيد نجم منتخب مصر الوطني الأول ، إلى العاصمة القطرية الدوحة، لاستكمال علاجه والانتظام في المرحلة التأهيلية عقب إجرائه عملية الرابط الصليبي .

ومن المقرر أن يطير أحمد سعيد إلي الدوحة، يوم 30 نوفمبر المقبل ويخضع لفترة علاج لمدة شهرين بعدها يعود للقاهرة للانتظام في المرحلة الاخيرة من التأهل تمهيداً لعودته للمشاركة مع المنتخب المصري .

وكان أحمد سعيد قد تعرض إلى إصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التى اقيمت مؤخراً بالقاهرة .

وحرص مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر على خروج اللاعب من الصالة المغطاة باستاد القاهرة إلي أحد مستشفيات القاهرة وخضع اللاعب لعملية الرباط الصليبي حرصاً من مجلس الإدارة على سلامة اللاعب.

وقال المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي، أن مجلس إدارة الاتحاد سيقوم بتوفير كل ما يحتاجه اللاعب وسيقدم الدعم والمساندة له، من أجل العودة للملاعب سريعًا والمشاركة في المباريات مع المنتخب الوطني..

ومن جانبه، طلب حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة من اللاعب أحمد سعيد، التركيز في التأهيل وعدم الاستعجال في العودة وعليه تنفذ البرنامج العلاجي بدقة حتى يعود أقوى مما كان مؤكداً ان نجاح عملية الرباط الصليبي يتوقف على التأهيل الجيد وهو ما حرص مجلس الإدارة على سفر اللاعب للدوحة حتى يتم تأهيله جيداً ويعود سريعاً للمشاركة مع منتخب بلاده خلال المرحلة المقبلة..