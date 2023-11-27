مواجهات صعبة لمنتخب مصر بانطلاقة البطولة العربية للجولف ناشئين وسيدات

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض منتخب مصر الوطنى للسيدات والناشئين للجولف اختبارا قويا فى افتتاحية منافسات البطولة العربية للسيدات والناشئين المقرر انطلاقها غدا الثلاثاء بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ويلعب منتخبنا الوطنى للسيدات المكون من دينا ابو العلا والصاعدتين فرح ايهاب وتاليا سامح ضد منتخبى الامارات وتونس بينما تلعب الناشئات تحت 15 عاما امام الامارات وقطر والاردن التى تشارك بلاعبة وحيدة هى ياسمين طاهر .

اما منتخبنا للناشئين تحت 18 عاما محمد ابو العلا وتيمور ربيع ورانى الطويل فيواجه الامارات وسلطنة عمان وتحت 15 عاما محمد ربيع وعلى سلامة وإبراهيم الغطريفى سيلاقى الامارات وكل من سلطنة عمان والاردن والكويت وكل منها يشارك بلاعب واحد فقط.

واخيرا منتخبنا تحت 13 عاما عبد الرحمن الدفراوى واديب شبانة وادم ابو شبانة سيلعب ضد كل من سلطنة عمان والامارات والاردن ولبنان.

وكانت البطولة قد افتتحت رسميا بملعب جولف الرياض بطابور عرض للدول المشاركة وهى مصر وتونس والمغرب والامارات وقطر وسلطنة عمان وليبيا والاردن والكويت ولبنان والبحرين بالإضافة إلى البلد المضيف المملكة العربية السعودية.