أفتتاح الدورة الكشفية الـ 42 لجوالين وجوالات كليات جامعة أسيوط

ياسر رشاد - القاهرة - أفتتحت الدورة الكشفية الـ 42 للجوالي وجوالات كليات جامعة أسيوط بالتعاون مع إدارة الجواله والخدمة العامة في الإدارة العامة لرعاية الشباب. ستتم هذه الفعالية في أرض المخيم الكشفي المتواجد بجوار كلية الفنون الجميلة.

تهدف الدورة الكشفية الارشادية الـ 28 إلى تعزيز المهارات القيادية وتطوير الشخصية لدى المشاركين. ستتوفر مجموعة متنوعة من النشاطات والتدريبات التعليمية التي تشمل المخيمات والورش العمل والمسابقات الرياضية. سيشارك في الدورة طلاب كليات الجامعة من جميع التخصصات، حيث ستشكل هذه الفعالية منصة مثالية للتعارف والتعاون بين المشاركين.

وبصفتها جزءًا من البرنامج الشبابي المتنوع الذي تقدمه إدارة الجواله والخدمة العامة، تهدف هذه الدورة إلى تعزيز الروح القيادية والمبادرة لدى الشباب. سيتعلم المشاركون مهارات التخطيط والتنظيم وحل المشكلات واتخاذ القرارات الصائبة. سيتمكنون أيضًا من تطوير مهارات التواصل والعمل الجماعي، مما يعزز قدرتهم على المساهمة في مجتمعهم والمشاركة الفعالة في الأنشطة الاجتماعية.

سيتمكن جميع المشاركين في هذه الدورة الكشفية من تطبيق المهارات والمعرفة التي يكتسبونها في حياتهم اليومية والمستقبلية. إن هذه الفعالية هي فرصة رائعة لبناء صداقات جديدة وتوسيع شبكة العلاقات الاجتماعية