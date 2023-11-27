إسماعيلي 2010 يكتسح الاتصالات بنتيجة 9-1

يقود الجهاز الفني والإداري للنادي الإسماعيلي كابتن رضا صديق مدير فني وكابتن مودي سعد الله مدرب عام و كابتن أحمد النجار مدرب حراس مرمى وكابتن شمس اداري الفريق وكابتن محمود النجدي علاج طبيعي وابراهيم خدمات معاونه.

ياسر رشاد - القاهرة - واصل فريق الإسماعيلي مواليد 2010 “أ” انتصاراته بالفوز علي الاتصالات بنتيجة تسعة أهداف مقابل هدف وذلك خلال المباراة التي جمعتهما بدوري البراعم.

محمد العمدة

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