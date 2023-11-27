سلسلة بدأت قبل 942 يوما.. سموحة يواجه "وحش الأهلي" الذي صنعه

محمد اسماعيل - القاهرة - يستأنف الأهلي مشواره في الدوري المصري بمواجهة سموحة، بعد قرابة أسبوعين من مباراته الماضية في المسابقة.

الأهلي يستضيف سموحة على استاد السلام، مساء الثلاثاء، في الجولة السابعة من منافسات الدوري المصري.

وجمع الأهلي 13 نقطة من 5 مباريات ليتصدر ترتيب الدوري المصري -(قبل مباراة بيراميدز والإسماعيلي)- فيما يحتل سموحة المرتبة الـ12 برصيد 8 نقاط.

سموحة يواجه "وحش الأهلي" الذي صنعه

يتسلح الأهلي بسجل قوي على ملعبه في الدوري المصري في مواجهته أمام سموحة، حيث نجح "المارد الأحمر" في تجنب الخسارة على أرضه بالمسابقة لمدة 942 يوما.

المفارقة أن تلك السلسلة بدأت بعد هزيمة الأهلي أمام سموحة على ملعبه في الدوري يوم 21 أبريل 2021 بنتيجة (1-2)، في الجولة الـ11 من نسخة 2020-2021.

منذ ذلك الحين خاض الأهلي 45 مباراة على أرضه في الدوري، فاز في 31 منها وتعادل 14 مرة.

وانطلقت سلسلة الـ45 مباراة بتعادل الأهلي مع الجونة (1-1) يوم 30 أبريل 2021، قبل 942 يوما.

وفي وسط تلك السلسلة لعب الأهلي مرتين أمام سموحة، انتهت الأولى بفوز "المارد الأحمر" برباعية مقابل هدف يوم 25 نوفمبر 2021، والثانية بالتعادل السلبي يوم 25 ديسمبر 2022.