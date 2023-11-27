"هل اقترب من الزمالك؟".. موسيماني يضع شروطه قبل تدريب أي نادٍ جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تحدث الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق لأندية الأهلي والوحدة الإماراتي، عن مستقبله وشروطه من أجل تدريب أندية جديدة الفترة القادمة.

ووضع موسيماني شروطه من أجل اختيار ناديه الجديد بعد الرحيل عن الوحدة الإماراتي قبل أيام قليلة.

أنهى موسيماني علاقته بالنادي الأهلي في يونيو 2022، ثم تولى تدريب أهلي جدة في دوري الدرجة الأولى السعودي الموسم الماضي، ونجح في إعادة الفريق إلى "دوري روشان"، وفسخ عقده مع إدارة الأهلي السعودي.ثم تولى موسيماني تدريب نادي الوحدة الإماراتي، وانفصل عنهم بسبب النتائج السيئة في الدوري ودوري أبطال آسيا.

وارتبط موسيماني في الفترة الماضية بإمكانية تدريب كايزر تشيفز في بلده، وكذلك الزمالك في الدوري المصري.

وقال موسيماني، إنه قبل تولي تدريب أي فريق يجب معرفه اسمه والمشروع الرياضي الذي تتبعه إدارة النادي، وماذا يريدون من الجهاز الفني خلال مدة العقد، ولا أريد أن أتابع فكرة إرسال السيرة الذاتية للأندية الراغبة في مدرب جديد، مضيفًا: "خلال أسبوع استطيع تدريب نادي جديد إذا أردت ذلك، أنا لا أدعي أتباهي".

وأكد أنه الفترة الحالية لديه أولويات خاصة منها قضاء إجازة أعياد الميلاد مع أسرته في جنوب أفريقيا، ثم سيحسم قراره بعد الإجازة، لافتًا إلى أنه قد يقطع إجازة عيد ميلاده إذا كان الأمر يستحق.