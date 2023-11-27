الـ15 دقيقة الأخيرة كلمة السر.. كيف نجا برشلونة من التواجد في مراكز الهبوط؟

محمد اسماعيل - القاهرة - خطف نادي برشلونة الإسباني نقطة ثمينة على أرض نظيره رايو فاييكانو، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإسباني.

وأصبح رصيد نادي برشلونة 31 نقطة من 14 مباراة خاضها في الدوري الإسباني هذا الموسم، ليحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب "الليجا".

وحقق برشلونة هذا الموسم 9 انتصارات، 4 تعادلات وتعرض لهزيمة وحيدة كانت أمام غريمه التقليدي ريال مدريد.

الملفت للنظر خلال مباريات برشلونة حتى هذه اللحظة في الليجا، هي اقتناصه للعديد من النقاط بفضل الأهداف المتأخرة التي يسجلها لاعبي الفريق الكتالوني.

وحقق برشلونة 24 نقطة حتى الجولة 14 من الدوري الإسباني من أصل 31 نقطة جمعها الفريق الكتالوني، بفضل الأهداف التي سُجلت خلال الـ15 دقيقة الأخيرة من عمر المباريات.

وسجل برشلونة أهدافاً في الدقائق الـ15 الأخيرة خلال 10 مباريات من أصل 14 مباراة لعبها البلوجرانا هذا الموسم في الدوري الإسباني.

برشلونة دون هذه الأهداف المتأخرة كان سيتواجد في المركز الـ19 (مركز مؤهل للهبوط) في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 7 نقاط فقط.

وجاءت أهداف برشلونة في الـ15 دقيقة الأخيرة من عمر مباريات الليجا كالتالي:

- الجولة الثانية: فوز أمام قادش بنتيجة (2-0) حصل الفريق على 3 نقاط.

سجل الأهداف: (بيدري في الدقيقة 82، فيران تويس في الدقيقة 90+4).

- الجولة الرابعة: فوز أمام أوساسونا بنتيجة (2-1) حصل الفريق على 3 نقاط.

سجل الهدف: (روبيرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 85).

- الجولة السادسة: فوز أمام سيلتا فيجو بنتيجة (3-2) حصل الفريق على 3 نقاط.

سجل الأهداف: (روبيرت ليفاندوفسكي هدفين في الدقيقتين 81 و85، جواو كانسيلو في الدقيقة 89).

- الجولة السابعة: تعادل مع ريال مايوركا بنتيجة (2-2) حصل الفريق على نقطة.

سجل الهدف: فيرمين لوبيز في الدقيقة 75.

- الجولة الثامنة: فوز أمام إشبيلية بنتيجة (1-0) حصل الفريق على 3 نقاط.

سجل الهدف: (سيرجيو راموس لاعب إشبيلية بالخطأ في مرماه في الدقيقة 76).

- الجولة التاسعة: تعادل مع غرناطة بنتيجة (2-2) حصل الفريق على نقطة.

سجل الهدف: (سيرجي روبيرتو في الدقيقة 85).

- الجولة العاشرة: فوز على أتلتيك بلباو بنتيجة (1-0) حصل الفريق على 3 نقاط.

سجل الهدف: (مارك جويو في الدقيقة 80).

- الجولة الثانية عشر: فوز على ريال سوسيداد بنتيجة (1-0) حصل الفريق على 3 نقاط.

سجل الهدف: (رونالد أراوخو في الدقيقة 90+2).

- الجولة الثالثة عشر: فوز على ألافيس بنتيجة (2-1) حصل الفريق على 3 نقاط.

سجل الهدف: (روبيرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 78).

- الجولة الرابعة عشر: تعادل مع رايو فاييكانو بنتيجة (1-1) حصل الفريق على نقطة.

سجل الهدف: (فلوريان لوجون لاعب رايو فاييكانو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 82).