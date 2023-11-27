بالأيام والمباريات والدقائق.. متى سجل مصطفى محمد آخر أهدافه مع نانت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يواصل اللاعب المصري مصطفى محمد غيابه عن تسجيل الأهداف مع نادي نانت في منافسات الدوري الفرنسي.

واكتفى مصطفى محمد بالمشاركة 59 دقيقة أمام لوهافر.

الفريقان التقيا على أرض نانت في ملعب لابوجوار، ضمن الجولة 13 من منافسات الدوري الفرنسي.

ولم يترك صاحب الـ25 عامًا أي بصمة تهديفية في مباراة لوهافر، علمًا بأنها انتهت بالتعادل (0-0) دون أهداف.

متى سجل مصطفى محمد آخر أهدافه مع نانت؟

ما زال رصيد مصطفى محمد متوقفًا في الدوري الفرنسي هذا الموسم، عند 5 أهداف.

ويغيب مصطفى محمد عن زيارة الشباك مع نانت منذ مباراة لوريان.

آخر أهداف مصطفى محمد سكن شباك لوريان في مباراة أقيمت 23 سبتمبر الماضي، قبل 64 يومًا.

- عدد المباريات: 5

- عدد الدقائق: 311

- عدد الأيام: 64

- عدد اللمسات: 94

- معدل اللمسات بالنسبة إلى المباريات: 18.8

- معدل اللمسات بالنسبة إلى الدقائق: 1 لمسة كل 3.3 دقيقة

- عدد التسديدات على المرمى: صفر

- عدد التسديدات خارج المرمى: 4

- معدل التسديدات بالنسبة إلى المباريات: 0.8

- معدل التسديدات بالنسبة إلى الدقائق: 1 تسديدة كل 77.75 دقيقة

سر غياب مصطفى محمد

لم يعد مصطفى محمد مهاجمًا رئيسيًا في نانت كما كان قبل 1 أكتوبر.

في 1 أكتوبر، تحصل مصطفى محمد على بطاقة حمراء في مباراة ستاد رين، ليتم إيقافه مباراتين عن المشاركة مع نانت في الدوري الفرنسي.

انخفضت نسبة مشاركة مصطفى محمد مع نانت، عند المقارنة بين عدد الدقائق التي حصل عليها قبل إيقافه وبعدها.

بلغ عدد الدقائق التي خاضها مصطفى محمد قبل إيقافه مع نانت، 543 من أصل 630 دقيقة ممكنة، بنسبة 86%.

منذ إيقافه، تراجعت أسهم اللاعب المصري في نانت، ليشارك في 209 من أصل 540 دقيقة ممكنة، بنسبة 38% فقط.

ويتنافس مصطفى محمد باستمرار مع ماتيس أبلين وإجناتيوس جانجو بشأن المشاركة أساسيًا في تشكيل نانت هذا الموسم.