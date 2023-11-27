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رقم غائب منذ 4 سنوات.. الأهلي يتطلع لإسقاط سموحة واستعادة الهيمنة

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محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره سموحة، ضمن منافسات الجولة 7 من الدوري الممتاز.
وتقام مباراة الأهلي وسموحة، في تمام السابعة مساء غدًا الثلاثاء، على ملعب المقاولون العرب.

استعادة رقم غائب منذ 4 سنوات

الأهلي متصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز، يسعى أولًا لاستعادة الانتصارات المحلية بعد التعادل الأخير مع الجونة (1-1) قبل فترة التوقف الدولي.

مباراة الأهلي وسموحة غدًا تمثل للمارد الأحمر فرصة لاستعادة رقمه الغائب منذ 4 سنوات أمام الفريق السكندري.

حيث إن فوز الأهلي في مباراة الغد، سيمنحه الانتصار الثالث تواليًا أمام سموحة، وهو لم يحدث منذ سبتمبر 2019.

الأهلي استطاع هزيمة سموحة في 3 لقاءات متتالية ببطولة الدوري الممتاز بنتيجة (1-0)، وذلك في مباراتي موسم 18-19، ولقاء الدور الأول بموسم 19-20.

وفاز الأحمر مرتين على التوالي أمام سموحة بالموسم الماضي، الأولى (3-1) في الكأس، والثانية بنتيجة (2-0) في الدوري.

وتعد أكبر سلسلة انتصارات متتالية للأهلي في مواجهة سموحة، بالفوز في 6 لقاءات خلال الفترة إبريل 2016 - ديسمبر 2017، بواقع 4 مباريات بالدوري ومباراتين بالكأس.

الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، متفوقًا بفارق الأهداف على بيراميدز الوصيف والذي يملك الرصيد نفسه من النقاط.

ويتبقى للأهلي مباراة مؤجلة أمام بلدية المحلة من الجولة الخامسة في الدوري، ولم يُحدد موعدها بعد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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