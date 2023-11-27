تقليد رونالدو وإشارة للجماهير.. احتفالات مثيرة لصلاح محسن قبل هدف ميدياما

محمد اسماعيل - القاهرة - أثار صلاح محسن، لاعب النادي الأهلي مساء السبت الماضي، الجدل بعد تسجيل هدف في شباك ميداما الغاني، ضمن مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وحقق النادي الأهلي مساء السبت الماضي الفوز بنتيجة 3-0، أمام ميدياما الغاني في اللقاء الذي أقيم على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2023-2024.

ليضع النادي الأهلي نفسه على رأس المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، وبنفس الرصيد فريق شباب بلوزداد الجزائري في المركز الثاني، أمام ميداما جاء ثالثا ويانج أفريكانز رابعا دون نقاط.

احتفال "الورطة"

وكانت أمسية النادي الأهلي تسير على أعلى درجة من الكفاءة، حتى سجل صلاح محسن الهدف الثالث في المباراة، الذي ورطه مع جماهير النادي الأهلي.

الهدف الذي سجله صلاح محسن لم يكن الورطة في حد ذاته، رغم أنه الأول له هذا الموسم، ولكن الاحتفال الذي جاء بعد تسجيل الهدف هو ما أزم الأمور وجعل جماهير النادي الأهلي بل نجومه السابقين ينتقدونه بشدة.

ليواجه صلاح محسن سيلًا من الانتقادات، لعل أبرز من انتقده هو وائل جمعة، مدافع وقائد الأهلي السابق، وذلك بعدما قال: "ما أظهره صلاح محسن غير مقبول، احتفاله استفزني للغاية، عندما تحرز الأهداف تحتفل بهذه الطريقة؟".

وأضاف: "الأهلي منذ فترة بعيدة يقول إنه بحاجة لرأس حربة، وعندما تشارك تهدر فرصة وفرصتين، وتحتفل بهذه الطريقة وتشير للجماهير بهذا التصرف؟".

رد صلاح محسن

لتنقلب الدنيا رأسًا على عقب على صلاح محسن، إلا أنه رد بعد ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، قائلًا: "احتفال عادي والله.. جمهور مين اللي أقول له هوس بطلوا تقولوا أي كلام."

وأضاف: "للمرة المليون.. أقول للذين فسروا احتفالي بشكل خاطئ جمهور الأهلي فوق الرأس وأي لاعب من دونهم لا يسوى شيء، ومستحيل أن أقصد أي شيء آخر على جمهور الأهلي.. كفاية حرام عليكم".

تقليد رونالدو وإشارة للجماهير

ولكن لم تكن هذه المرة الأولى التي يثير فيها صلاح محسن الجدل باحتفالات بعد تسجيل الأهداف.

هدفه في المصري

قبل عودة صلاح محسن للنادي الأهلي، وتحديدًا عندما كان لاعبًا في صفوف سيراميكا كيلوباترا، نجح في إحراز هدف في شباك نادي المصري البورسعيدي في نهائي كأس الرابطة المصرية.

وبعد الهدف أشار صلاح محسن باحتفال مثير للمدرجات رغم إخلائها من الجماهير في هذه المباراة.

هدف بيراميدز

احتفل صلاح محسن على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عندما كان لاعبًا في صفوف سيراميكا أيضًا، حيث سجل هدفًا في شباك بيراميدز في الجولة الـ33 لبطولة الدوري المصري الممتاز في النسخة الماضية.

ليتسبب صلاح محسن في فوز سيراميكا بنتيجة 2-0، أمام بيراميدز.

هدف الزمالك

في موسم 2021-2022، سجل صلاح محسن هدفًا في شباك نادي الزمالك، خلال المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ20 للدوري المصري الممتاز.

وبعد الهدف الذي سجله صلاح محسن برأسية، أشار اللاعب صاحب الـ25 عامًا، للجماهير بيده في احتفال مثير لكنه جاء بشكل إيجابي لتحفيز زملائه بالأخص أنه أحرز هدف التعادل وكان يريد تسجيل الهدف الثالث من أجل الفوز بالقمة، بالأخص أن الزمالك في هذا الموسم تُوج بلقب الدوري.

هدفه أمام نهضة بركان

وخلال مواجهة النادي الأهلي لنهضة بركان المغربي، في بطولة السوبر الأفريقي، سجل صلاح محسن هدفًا ثانيًا للفريق الأحمر.

وبعد الهدف احتفل صلاح محسن على طريقة كريستيانو رونالدو الشهيرة أيضًا.