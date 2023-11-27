"مفيش اختيار تاني".. عبدالمنعم ينشر رسالة غامضة على انستجرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نشر محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ستوري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكتب عبد المنعم في ستوري "انستجرام": "حلمك امسك فيه وخليك وراه ممكن أه متكنش واخد حقك ومفيش تقدير بس ربنا شايف إنت بتشتغل إزاي وبتتعب إزاي علشان تكمل".

وأضاف: "مفيش اختيار تاني علشان حلمك إللي ضحيت بحاجات كتير أوي علشانه، وعلشان حلم أهلك اللي فخورين بيك وإنت سبب سعادتهم، لازم تكمل علشانك وعلشانهم".

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة، غدًا الثلاثاء الموافق 28 من شهر نوفمبر الجاري، في إطار الجولة السابعة بالدوري المصري الممتاز "دوري نيل"، على ملعب المقاولون العرب.

وينتهي عقد محمد عبد المنعم مع النادي الأهلي بنهاية موسم 2024-2025، وحتى الأن يحاول مسئولي إدارة التعاقدات وشركة الكرة تجديد تعاقد المدافع الدولي، الذي يريد خوض تجربة احتراف خارجي بعد انتهاء كأس أمم أفريقيا.